CSK vs MI, IPL 2023: धोनी vs रोहित में होगा 'सुपरहिट' मुकाबला, जानिए चेन्नई बनाम मुंबई के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

MI vs CSK IPL Head to Head: आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पांच बार की चैंपियन मुंबई का पलड़ा भारी रहा है.

Saturday Night Fever: It's Rohit Sharma's Flair Vs MS Dhoni's Acumen As MI Lock Horns With CSK

रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की टीम शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 मुकाबले में जब अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसके सामने सत्र के शुरुआती मुकाबले में मिली हार को पीछे छोड़ने की चुनौती होगी.

मुंबई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रविवार को आठ विकेट की करारी शिकस्त दी थी. टीम लगभग एक सप्ताह के आराम के बाद तरोताजा महसूस कर रही होगी लेकिन चह अपने घरेलू मैदान पर जुनूनी प्रशंसकों के सामने धोनी के धुरंधरों का सामना करने को लेकर अतिरिक्त दबाव में होगी.

चेन्नई vs मुंबई के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (MI vs CSK IPL, Head to Head stats)

आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पांच बार की चैंपियन मुंबई का पलड़ा भारी रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम ने धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम को अब तक 20 मैचों में शिकस्त दी है.

चेन्नई की प्लेइंग XI पर होगी नजरें

पांच बार की चैम्पियन मुंबई के खिलाफ मैच में चेन्नई की जीत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि मोईन अली और मिशेल सेंटनर जैसे स्पिनर कितने प्रभावी रहते हैं. टीम हालांकि अंतिम एकादश में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सिसंडा मगाला को जगह देने पर विचार कर सकती है जो सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं. अंतिम एकादश में उनके आने से सेंटनर को बाहर बैठना पड़ सकता है.

मुंबई के कप्तान रोहित पर लोगों का ज्यादा ध्यान होगा. वह पिछले सत्र में बल्ले से करिश्मा करने में विफल रहे थे. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ तेज शुरुआत की थी लेकिन अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे.

छोटी बाउंड्री का बल्लेबाजों के मिलेगा फायदा

इस मैदान की सीमा रेखा छोटी है और ऐसे में अनुभवी जोफ्रा आर्चर, अरशद खान, कैमरून ग्रीन जैसे गेंदबाजों को रुतुराज गायकवाड़ या डेवोन कॉनवे की चेन्नई की सलामी जोड़ी को रोकना चुनौतीपूर्ण होगा. जसप्रीत बुमराह और झाय रिचर्डसन के सत्र से बाहर होने के बाद टीम में संदीप वॉरियर और रिले मेरेडिथ जुड़े हैं और मुंबई को इन गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

वानखेड़े की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है लेकिन चेन्नई के पास कम अनुभव वाले तेज गेंदबाज है. ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम इसका फायदा उठाना चाहेगी. आरसीबी के खिलाफ युवा तिलक वर्मा ने मुंबई की पारी को संभाला था जिसमें उन्हें पदार्पण करने वाले पंजाब के नेहाल वढेरा का साथ मिला था. टीम को हालांकि जीत दर्ज करने के लिए बल्ले से सामूहिक प्रयास करना होगा.

ऋतुराज गायकवाड़ रोकना चाहेंगे मुंबई इंडियंस

चेन्नई सुपर किंग्स के गायकवाड़ का बल्ले से जबरदस्त फॉर्म और कॉन्वे के साथ उनकी जोड़ी इस टीम का सबसे मजबूत पक्ष है. गायकवाड़ ने शुरुआती दोनों मैच में अर्धशतक जड़कर अपने बल्ले की ताकत दिखायी है। टीम को उम्मीद होगी कि दायें हाथ का यह बल्लेबाज अपनी लय को बनाये रखे. कॉनवे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने गायकवाड़ के साथ शतकीय साझेदारी कर लय में आने की घोषणा की.

चेन्नई के लिए गेंदबाजी चिंता का सबब

चेन्नई के पास मध्य क्रम में शिवम दूबे और मोईन अली जैसे दमखम वाले खिलाड़ी है। टीम के लिए अनुभवी अंबाती रायुडू और धोनी भी बल्ले से बड़े शॉट खेलने में सफल रहे हैं। टीम की बल्लेबाजी मुंबई की तुलना में बेहतर नजर आ रही है. चेन्नई के लिए चिंता का सबब गेंदबाजी विभाग है. युवा तेज गेंदबाज नो बॉल फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं और दीपक चाहर चोट के बाद लय हासिल करने में विफल रहे हैं.

धोनी ने हालांकि पिछले मैचों में नो बॉल से परेशान होकर टीम के गेंदबाजों को चेतावनी दी जिससे राजवर्धन हैंगरगेकर और तुषार देशपांडे जैसे युवा दबाव में होंगे और दोनों को वानखेड़े मैदान की बल्लेबाजों की मददगार पिच पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

टीमें:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, टिम डेविड, डेवाल्ड ब्रेविस , तिलक वर्मा, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, विष्णु विनोद, कैमरून ग्रीन, अर्जुन तेंदुलकर, रमनदीप सिंह, शम्स मुलानी, रिले मेरेडिथ, नेहाल वढेरा, रितिक शोकीन, अर्शद खान, डुआन जेनसन, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर, जैसन बेहरेनडोर्फ, आकाश मढवाल ।

चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडु, मोईन अली, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, सिसंडा मगाला, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, ड्वेन प्रिटोरियस, अजय मंडल, निशांत सिंधु, राजवर्धन हैंगरगेकर, मिशेल सेंटनर, सुभ्रांशु सेनापति, सिमरजीत सिंह, मथिसा पथिराना, महीश तीक्षणा, भगत वर्मा, प्रशांत सोलंकी, शेख रशीद, तुषार देशपांडे.

(भाषा)

