IPL 2023 : कैप्टन कूल MS Dhoni से मदद लेने पहुंचे सूर्यकुमार यादव; जल्द करेंगे फॉर्म में वापसी

IPL 2023: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) शनिवार के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मैच में सात विकेट से हार गई. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इडियंस के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. कप्तान रोहित शर्मा के 21 (13) रन बनाकर आउट होने के बाद पूरा बल्लेबाजी क्रम 157/8 पर सिमट गया.

पिछले कुछ सीजन से मुंबई के स्टार बल्लेबाज के तौर पर उभरे सूर्यकुमार यादव (Suryakumr Yadav) भी सीएसके के खिलाफ मैच में खास कमाल नहीं कर पाए. नंबर चार पर बल्लेबाजी कर उतरे सूर्या दो गेंदो पर मात्र एक रन बनाकर मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के हाथों कैच आउट हुए.

हालांकि इस डिसमिसल के पीछे धोनी की शानदार विकेटकीपिंग और कप्तानी थी, जिन्होंने डीआरएस का सही इस्तेमाल कर फील्ड अंपायर के फैसले को पलटा लेकिन लगातार दूसरे मैच में सस्ते में आउट होना सूर्यकुमार के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

गौरतलब है कि आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले सूर्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचों बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हुए थे. ऐसे में उनका आत्मविश्वास पहले से ही गिरा हुआ है. शायद इसी वजह से मुंबई का ये बल्लेबाज मैच खत्म होने के बाद सीएसके कप्तान धोनी के पास मदद लेने पहुंचा.