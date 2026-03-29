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MI vs KKR: वानखेड़े में रोहित शर्मा ने बल्ले से मचाया धमाल, 14 साल बाद मुंबई इंडियंस ने किया ये कमाल
IPL 2026 MI vs KKR: आईपीएल 2026 का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें रोहित शर्मा ने 78 रन बनाए.
IPL 2026 MI vs KKR: आईपीएल 2026 का दूसरा मैच काफी मजेदार रहा. मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की रही, जिन्होंने मिलकर टीम को जीत दिलाई. रोहित ने 78 रन बनाए, जबकि रिकेल्टन ने 81 रन की शानदार पारी खेली. दोनों के बीच 148 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.
कोलकाता ने दिया बड़ा टारगेट
पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 220 रन बनाए. टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 67 रन की बढ़िया पारी खेली. उनके साथ अंगकृष रघुवंशी ने भी 51 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. शुरुआत में रहाणे और फिन एलन ने तेज बल्लेबाजी की और टीम को शानदार स्टार्ट दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े. इसके बाद मिडिल ओवर में रिंकू सिंह और अंगकृष ने मिलकर रन गति को बनाए रखा. आखिर में टीम 220 रन तक पहुंच गई, जो किसी भी टीम के लिए आसान टारगेट नहीं होता.
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मुंबई के गेंदबाज रहे कमजोर
इस मैच में मुंबई के गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए. कप्तान हार्दिक पांड्या का एक ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें 26 रन चले गए. बाकी गेंदबाज भी ज्यादा असर नहीं डाल पाए. सिर्फ शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए. वहीं, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े गेंदबाज भी विकेट लेने में सफल नहीं हुए. इसी वजह से कोलकाता आसानी से बड़ा स्कोर बना सकी और मुंबई पर दबाव डाल दिया.
रोहित-रिकेल्टन की धमाकेदार साझेदारी
221 रन के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत जबरदस्त रही. रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. रोहित ने सिर्फ 23 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली, जो उनके आईपीएल करियर की सबसे तेज अर्धशतक रही. वहीं रिकेल्टन ने भी 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. दोनों ने मिलकर 9 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया. मैदान पर लगातार चौके-छक्के देखने को मिले और फैंस को पूरा एंटरटेनमेंट मिला. यह साझेदारी मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित हुई.
मुंबई ने आसानी से जीता मैच
रोहित शर्मा 78 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी. बाद में रयान रिकेल्टन भी 81 रन बनाकर रन आउट हो गए. हालांकि इसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने आसानी से मैच खत्म कर दिया. सूर्यकुमार यादव ने छोटी लेकिन तेज पारी खेली. इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने 14 साल बाद आईपीएल का पहला मैच जीता है. साथ ही यह टीम का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज भी रहा. कुल मिलाकर यह मैच पूरी तरह पैसा वसूल रहा, जहां बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और फैंस को भरपूर मजा मिला.
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