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रोहित-रिकेल्टन की तूफान पारी ने मुंबई को दिलाई जीत, 228 रन बनाकर भी क्यों हार गई लखनऊ
IPL 2026 MI vs LSG: मुंबई इंडियन्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 6 विकेट से हराया. रोहित शर्मा और रिकेल्टन की शानदार पारी से 229 रन का लक्ष्य हासिल किया.
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियन्स (MI) ने ऐसा खेल दिखाया, जिसने फैंस के दिलों में फिर उम्मीद जगा दी. 229 रन जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने जिस अंदाज में जीत हासिल की, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था. रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया. दोनों के बल्ले से निकले चौके-छक्कों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और मुंबई ने 8 गेंद बाकी रहते छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
पहले विकेट के लिए 143 रन की धमाकेदार साझेदारी
मुंबई इंडियन्स की शुरुआत शानदार रही. रोहित और रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी करके जीत की नींव रख दी. रोहित ने 44 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें छह चौके और सात छक्के शामिल थे. वहीं रिकेल्टन ने सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन ठोक दिए. पावर प्ले में ही टीम ने 71 रन बना लिए थे, जिससे मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में आ गया. रिकेल्टन ने 22 गेंदों में और रोहित ने 27 गेंदों में अपना-अपना अर्धशतक पूरा किया.
लखनऊ की मजबूत बल्लेबाजी, लेकिन अंत में धीमी पड़ी रफ्तार
इससे पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 63 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि मिचेल मार्श ने 44 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी हुई. अंत में हिम्मत सिंह (नाबाद 40) और एडेन मार्कराम (नाबाद 31) ने टीम को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवरों में रन गति धीमी पड़ गई, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा.
मिडिल ऑर्डर ने निभाई अहम भूमिका
मुंबई की गेंदबाजी में कोर्बिन बॉश सबसे सफल रहे, जिन्होंने 20 रन देकर दो विकेट लिए. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती साझेदारी के बाद कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन नमन धीर (नाबाद 23) और विल जैक्स (नाबाद 10) ने अंत में समझदारी से खेलते हुए टीम को जीत दिला दी. कप्तान सूर्यकुमार यादव भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन टीम का संतुलन बना रहा और आखिरी ओवरों में मैच आसानी से खत्म कर लिया गया.
प्लेऑफ में दोनों टीमों की राह मुश्किल
इस जीत के बाद मुंबई के 10 मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक हो गए हैं और टीम अभी भी निचले पायदान पर बनी हुई है. वहीं, लखनऊ सुपर जाइंट्स की हालत और खराब हो गई है. क्योंकि लगातार छठी हार के बाद उनके सिर्फ 4 अंक ही हैं. बता दें कि आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किसी भी टीम को 16 अंक की जरूरत होती है, लेकिन दोनों टीमों का मौजूदा प्रदर्शन इस लक्ष्य से काफी दूर नजर आता है. ऐसे में यह लगभग साफ दिख रहा है कि इस सीजन में ये दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो सकती हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
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