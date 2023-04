Hindi Cricket Hindi

IPL 2023: क्या नॉट आउट थे यशस्वी जायसवाल? MI vs RR मैच में नो बॉल को लेकर ट्विटर पर भिड़े फैंस

यशस्वी जायसवाल की 124 रन की शानदार पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के 1000वें मैच में सात विकेट पर 212 रन का स्कोर बनाया.

यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक जड़ा (BCCI)

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 1000वें मैच में शतकीय पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने कई रिकॉर्ड तोड़े. वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने 62 गेंदो पर 16 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 124 रन की पारी खेलकर राजस्थान को 212/7 के स्कोर तक पहुंचाया.

जायसवाल की ये धमाकेदार पारी और भी आगे चलती लेकिन 20वें ओवर में अरशद खान की चौथी गेंद पर फुलटॉस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जायसवाल बल्ले का ऊपरी किनारा लगाकर गेंदबाज के हाथों ही कैच आउट हो गए.

चूंकि गेंद बल्लेबाज की कमर के आसपास थी, इसलिए फील्ड अंपायर ने नो बॉल की जांच के लिए तीसरे अंपायर से मदद मांगी. रीप्ले को अलग अलग एंगल से देखने के बाद तीसरे अंपायर ने गेंद को लीगल डिलीवरी करार दिया और यशस्वी 124 रन बनाकर पवेलियन लौटे. दो गेंदो के बाद राजस्थान की पारी 212/7 पर खत्म हो गई

हालांकि इस ‘नो बॉल’ को लेकर ट्विटर पर विवाद शुरू हो गया. जहां राजस्थान रॉयल्स के फैंस इसे साफ नो बॉल बताकर अंपायर्स पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे. दूसरी तरफ मुंबई के फैंस के हिसाब से गेंद नो बॉल नहीं थी क्योंकि “जायसवाल क्रीज के अंदर थे और गेंद कमर की ऊंचाई से ऊपर थी. जो कोई भी इसे नो बॉल मानता है, उसे क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं है.”

