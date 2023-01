Michael Clarke slapped: माइकल क्लार्क को गर्लफ्रेंड ने बेवफा कह जमकर जड़ा चाटा- Video वायरल

अपनी कप्तानी में 2015 में ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले माइकल क्लार्क (Michael Clarke) विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. क्लार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड जमकर उनकी धुलाई करती हुईं दिख रही हैं.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पूर्व कप्तान क्लार्क की गर्लफ्रेंड जेड यारब्रॉज (Jade Yarbrough) बॉयफ्रेंड की जमकर पिटाई कर रही हैं और यहां तक कि उन्होंने उनके कपड़े भी उतारने की कोशिश की. क्लार्क के साथ पिटाई और गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में क्लार्क अपनी गर्लफ्रेंड से थप्पड़ खाते नजर आ रहे हैं.

वीडियो फुटेज में क्लार्क शर्टलेस दिख रहे हैं और वह एक पार्क में लोगों से घिरे हुए हैं तथा लंगड़ाते नजर आ रहे हैं. वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड यारब्रॉज गुस्से में उन पर खूब चिल्ला रही हैं और उनके चेहरे पर थप्पड़ भी मारती हैं. यारब्रॉज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि क्लार्क किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, हालांकि क्लार्क उनकी बातों को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं.

इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद अब क्लार्क विवादों में फंसते दिख रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि वे अभी मामले की जांच कर रहे हैं. विवाद के सामने आने के बाद क्लार्क अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज में कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट गंवा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो उन्हें 144,000 डॉलर (करीब 1.16 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है.