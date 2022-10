टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 में अबतक 26 मैच हो चुके हैं इनमें से पांच मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं. अफगानिस्‍तान की टीम को इससे सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ. अबतक खेले तीन में से दो मैच अफगानिस्‍तान के रद्द हो चुके हैं. फैन्‍स से लेकर स्‍पॉन्‍सर व ब्रॉडकास्‍टर भी इससे खासे नाराज हैं. शुक्रवार को ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच होने वाला मैच बारिश का सबसे ताजा शिकार बना. पूर्व इंग्लिश कप्‍तान माइकल वॉन के सब्र का बांध भी फूंट ही गया. वॉन ने सोशल मीडिया का माध्‍यम से आईसीसी से एक सवाल पूछा.Also Read - NZ vs SL Live Streaming T20 World Cup 2022 : आज न्‍यूजीलैंड-श्रीलंका के बीच मुकाबला, जानें कब शुरू होगा मैच?

माकइल वॉन ने कहा, "ऑस्‍ट्रेलिया में इस वक्‍त बरसात का मौसम चल रहा है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छत की व्‍यवस्‍था भी है. क्‍या इसका इस्‍तेमाल करना समझदारी नहीं होगा?"

Rainy season in Australia .. Stadium in Melbourne with roof on .. !!!!! Wouldn’t it have been sensible to use it ??? #JustSaying #ICCT20WorldCup2022

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 28, 2022