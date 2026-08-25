ब्रायडन कार्स विवाद पर माइकल वॉन सख्त, बोले- ऐसी सजा मिले कि पूरी इंग्लैंड टीम कांप उठे

पूर्व कप्तान वॉन का कहना है कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पूरी इंग्लैंड टीम को साफ संदेश जाए कि गलत व्यवहार और टीम की बदनामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स के कथित शराब और नाइट क्लब विवाद के बाद पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम में अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है. वॉन का कहना है कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पूरी इंग्लैंड टीम को साफ संदेश जाए कि गलत व्यवहार और टीम की बदनामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. माइकल वॉन ने कहा, ‘किसी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सिहरन हो. सभी खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि अगर आप गलत व्यवहार करते हैं या इस टीम की छवि खराब करते हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा. यही एक ऐसी सजा होगी, जिससे खिलाड़ियों को वास्तव में दर्द महसूस होगा.’

क्या बोले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान

हालांकि, वॉन ने ब्रायडन कार्स के प्रति सहानुभूति भी जताई. उन्होंने कहा कि अगर पिछले कुछ महीनों में हुई अन्य घटनाओं के बाद सिर्फ कार्स को उदाहरण बनाकर सजा दी जाती है तो उन्हें उनके लिए बुरा लगेगा. वॉन के मुताबिक कार्स को अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है, जो उन्हें सही सलाह और बेहतर समर्थन दे सकें. पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने कहा, ‘अगर पिछले नौ महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके लिए कार्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो मुझे दुख होगा. लेकिन किसी ना किसी स्तर पर अब ऐसी कार्रवाई करनी होगी, जिससे यह मिसाल कायम हो कि इस तरह के व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’

टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा थे कार्स

कार्स पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे. हालांकि, लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी. इसके बाद उन्हें काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेलने के लिए भेज दिया गया. इसी दौरान घरेलू टीम की जीत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कार्स को एक नाइट क्लब के बाहर पुलिस की हिरासत में हथकड़ी लगाए हुए देखा गया. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था. मामला सामने आने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी.

जब बाउंसर ने मारा था घूंसा

ब्रायडन कार्स का मामला इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़े नाइट क्लब और अनुशासन विवादों की लंबी सूची में नया मामला है. पिछले अक्टूबर में इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक नाइट क्लब के बाहर एक बाउंसर ने घूंसा मार दिया था. उस समय उनके साथ टीम के साथी जैकब बेथेल और जोश टंग भी मौजूद थे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ओपनर बेन डकेट का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह इंग्लैंड टीम की छुट्टियों के दौरान नशे की हालत में नजर आए थे. जून में पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के टीम कर्फ्यू तोड़ने की खबर भी सामने आई थी. दोनों उस घटना के दौरान मौजूद थे, जब लंदन के एक नाइट क्लब में इंग्लैंड के सुरक्षा स्टाफ के एक सदस्य के साथ मारपीट हुई थी.

बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामले

बार-बार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बीच माइकल वॉन का मानना है कि अब इंग्लैंड क्रिकेट को अनुशासन को लेकर सख्त संदेश देना होगा. उनका कहना है कि किसी खिलाड़ी के खिलाफ की गई कार्रवाई सिर्फ सजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह पूरी टीम के लिए एक चेतावनी बननी चाहिए. ईसीबी ने कहा है कि ब्रायडन कार्स पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनकी जगह हैम्पशायर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोनी बेकर को टीम में शामिल किया गया है. (IANS Hindi)