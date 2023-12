मुश्फिकुर रहीम से माइकल वॉन ने लिए मजे, मजाक उड़ाते बोले- इस क्लब में स्वागत है

नई दिल्ली. बांग्लादेश के सीनियर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) बुधवार को हैंडल द बॉल आउट हो गए. दो दशक बाद कोई बल्लेबाज इस अंदाज में आउट हुआ है और इसलिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने मुश्फिकुर रहीम के इस अंदाज में आउट होने का स्वागत किया है. वॉन भी साल 2001 में भारत के खिलाफ इस अंदाज में आउट हुए थे और इसलिए उन्होंने रहीम का यह क्लब ज्वाइन करने पर स्वागत किया है.

वॉन ने सोशलमीडिया वेबसाइट एक्स हैंडल पर लिखा, ‘बहुत खास हैंडल बॉल क्लब में मुश्फिकुर रहीम आपका स्वागत है. जो विशुद्ध खिलाड़ी हैं वही इसके सदस्य हैं.’ इसके बाद उन्होंने एक आंख मारता हुआ इमोजी भी बनाया है.

Welcome to the very exclusive Handled ball club @mushfiqur15 .. only proper players are members .. 😜

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 6, 2023