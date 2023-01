माइकल वॉन ने की टीम इंडिया की तारीफ, बोले- वर्ल्ड कप की हॉट फेवरेट टीम

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को सोशल मीडिया पर अकसर आप टीम इंडिया की आलोचना करते ही सुनते होंगे. लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय टीम के बदले बैटिंग स्टाइल की तारीफ की है. इतना ही नहीं वॉन ने टीम इंडिया की थोड़ी सी ही झलक देखकर उसे आगामी वनडे वर्ल्ड कप के विजेता के तौर पर रेड हॉट फेवरेट करार दिया है. दरअसल वॉन ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक पारियों को देखकर यह बात कही.

मंगलवार को टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेल रही है. यहां भारतीय ओपनरों ने 25 ओवरों में करीब 200 रन बना लिए थे. रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने तेज शतक बनाए और यहां से टीम इंडिया एक पल 425-450 के करीब जाती दिख रही थी. लेकिन बाद में भारत ने जल्दी-जल्दी कुछ विकेट गंवाए और टीम इंडिया 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 385 रन ही बना पाई.

लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत कुछ इसी अंदाज में खेलता दिखा है. पहले वनडे में उसने शुभमन गिल के दोहरे शतक की बदौलत 349 रन बनाए थे, जबकि दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 108 रन पर ऑल आउट हो गई थी. भारत ने आसान सा टारगेट 9 विकेट से अपने नाम कर लिया और आज जब कीवी टीम ने टीम इंडिया को पहले बैटिंग का न्योता दिया तो टीम इंडिया ने उसे शुरुआत में झकझोर कर रख दिया.