नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की शतकीय पारी को सेल्फिश इनिंग बताया था. हफीज ने कहा था कि विराट कोहली ने 49वें शतक के मुकाम को छूने के लिए एप्रोच सही नहीं दिखाया था और 97 रन बनाने के बाद आखिरी तीन रन के लिए जान बूझकर धीमा खेला. मोहम्मद हफीज के इस बयान पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने इसे बिल्कुल बकबास बताया है और हफीज के इस बयान के लिए जमकर लताड़ लगाई है.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर माइकल वॉन ने मोहम्मद हफीज को जवाब देते हुए कहा, भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेलते हु्ए आठ टीमों का हराया है. विराट कोहली के नाम 49 शतक है, 49वें शतक के दौरान कोहली एक मुश्किल पिच पर प्रमुख रोल निभाते नजर आए. उनकी टीम ने 200 रन से ज्यादा से मुकाबले को जीता. यह बिल्कुल बकवास है.

Come on @MHafeez22 !!! India have hammered 8 teams playing great cricket .. @imVkohli now has 49 tons and his last was an anchor role innings on a tricky pitch .. His team won by over 200 !!!! This is utter nonsense .. #CWC2023 #India #Pakistan https://t.co/Foh3hhz3RE

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 7, 2023