IND vs NZ: भारत की हार के जख्मों पर माइकल वॉन ने छिड़का नमक, वर्ल्ड नंबर-3 को बताया पुरानी सोच वाली ...

भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है. टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में हार का सामना पड़ा. ऑकलैंड में 300 से भी ज्यादा रन बनाने के बावजूद शिखर धवन की कप्तानी भारतीय टीम को उसके गेंदबाजों ने लुटिया डूबो दी. भारत की इस हार पर अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तंज कसा है. उन्होंने साथ ही मैच में कम गेंदबाजों के साथ उतरने को लेकर कप्तान और कोच के फैसले पर भी सवाल खड़े किए.

वर्ल्ड नंबर-3 भारतीय टीम पहले वनडे में पांच गेंदबाजों के साथ उतरी थी और इसके बादजूद वे 300 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाई. मैच के बाद पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने विलियम्सन और लैथम को उनकी शानदार पारी के लिए बधाई दी. जाफर ने साथ यह भी बताया कि भारतीय गेंदबाजों ने मैच के दौरान कई तरह की गलतियां भी कीं.

जाफर ने ट्विटर पर लिखा, ” न्यूजीलैंड आपने शानदार खेल दिखाया. 300 का स्कोर भी 270 जैसा लग रहा था. विलियम्सन ने हमेशा की तरह इस बार भी बेहतरीन क्लास दिखाया, लैथम ने भी कमाल की बल्लेबाजी की. एक ओपनर के लिए निचले क्रम पर आना और फिर भी कामयाब होना आसान नहीं है. टीम इंडिया ने सिर्फ पांच गेंदबाजों को खिलाकर गलती की.

जाफर के ट्वीट पर माइकल वॉन ने कमेंट करते हुए भारतीय टीम को पुराने जमाने की टीम बताया है. वॉन ने लिखा, यह एक पुरानी सोच वाली भारतीय टीम है. आपके पास टीम में सात नहीं तो कम से कम छह गेंदबाजी विकल्प होने चाहिए.