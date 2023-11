मोहम्मद हफीज ने Virat Kohli को कहा- सेल्फिश, माइकल वॉन ने किया ट्रोल

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों की खिंचाई करने के लिए मशहूर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) को निशाने पर लिया है. हफीज ने हाल ही में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की आलोचना की थी. इसके बाद वॉन ने उन्हें अपने स्टाइल में बताया है कि उन्हें हफीज की यह बात पसंद नहीं आई है.

दरअसल विराट कोहली ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जमाया था. विराट ने यहां 121 बॉल की पारी में नाबाद 101 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने सेल्फिश (स्वार्थी) करार दे दिया. उन्होंने कहा कि कोहली टीम की जरूरत से ज्यादा अपनी निजी उपलब्धियों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

इस पर माइकल वॉन ने रिएक्ट करते हुए इसे ‘कोरी बकवास’ करार दिया था. उन्होंने कोहली की पारी का बचाव करते हुए कहा कि कोलकाता के ईडन गार्डेंस की इस मुश्किल पिच पर कोहली का एंकर रोल निभाने वाली पारी अहम थी.

Seems to me @MHafeez22 you were bowled by @imVkohli !!! Is this the reason you constantly have a pop at him .. 😜😜 #CWC2023 #India #Pakistan pic.twitter.com/m3BOaCxOB7

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 8, 2023