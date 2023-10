IND VS PAK: भारत से मिली हार के बाद मिकी आर्थर ने किया रिएक्ट, कहा- ऐसा लगता है...

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को भारत के हाथों सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के हाथों यह लगातार आठवीं हार है. पाकिस्तान की इस हार के बाद टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा, आज की रात ऐसा लग ही नहीं लग रहा था कि यह आईसीसी इवेंट है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह कोई बीसीसीआई का इवेंट है या कोई बाइलेटरल सीरीज है. मैने यहां दिल-दिल पाकिस्तान (सॉन्ग) नहीं सुना. हालांकि उन्होंने कहा, मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं.

Mickey Arthur said, “It didn’t seem like an ICC event tonight, it seemed like a BCCI event. I didn’t hear ‘Dil Dil Pakistan’ coming through the mics too often. I won’t use this as an excuse”. pic.twitter.com/uDpZqmYUI5

