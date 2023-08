कौन हैं भारतीय दिग्गज मिलाप मेवाड़ा, जिसे Asia Cup 2023 के लिए अफगानिस्तान ने अपनी टीम में किया शामिल

नई दिल्ली: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले अफगानिस्तान ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. एसीबी ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज मिलाप मेवाड़ा (Milap Mewada) को अपना बल्लेबाजी कोच बनाया है.

मेवाड़ा को पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का करीबी भी बताया जाता है. ये भारतीय दिग्गज पाकिस्तान (Pakistan Cricket Team) के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले अफगानिस्तान टीम के साथ जुड़ चुका है. एसीबी ने मिलाप मेवाड़ा को दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. इसका मतलब है कि मेवाड़ा भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भी अफगानिस्तान टीम के साथ बने रहेंगे और उनकी मदद करेंगे.

मेवाड़ा इरफान के साथ बड़ौदा टीम में एकसाथ रह चुके हैं. अफगानिस्तान का बल्लेबाजी कोच बनने पर पठान ने मिलाप मेवाड़ा को बधाई भी दी है. मिलाप वीवीएस स्पोर्टिंग अकादमी और बड़ोदा क्रिकेट एसोसिएशन के कोचिंग सेटअप में भी शामिल रहे हैं.