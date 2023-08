Dewald Brevis Set To Debut For South Africa: केपटाउन. अपने पहले वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार कर रही साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) से पहले अपनी टीम में युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) को मौका दिया है. दुनिया भर में मिनी ABD (छोटे एबी डिविलियर्स) के नाम से मशहूर हो रहे ब्रेविस को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और वनडे सीरीज दोनों में मौका दिया है. मिनी एबीडी के लिए यह पहला मौका है, जब उन्हें सीनियर टीम में चुना गया. अपने चयन के बाद उन्होंने भी साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम में खेलने की बेकरारी का इजहार किया.

इससे पहले डेवाल्ड ब्रेविस अपने देश के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. पिछले साल 2022 में खेले गए इस टूर्नामेंट में उन्होंने धमाल मचा कर रख दिया था. उन्होंने इस वर्ल्ड कप की 6 पारियों में ही 84.33 की औसत से 506 ठोक दिए थे और कुल 7 विकेट भी अपने नाम किए थे. अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन बनाने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके बाद से ही दुनिया की नजर उन पर रहने लगी.

वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वह मुंबई इंडियन्स ने चुन लिया. ब्रेविस ने यहां भी अपने पहले ही सीजन में अपने बल्ले से शानदार कमाल दिखाया. उन्होंने आईपीएल 2022 में 7 मैच खेलकर 161 रन बनाए और कुल 11 छक्के भी जड़े. हालांकि आईपीएल 2023 में मुंबई ने उन्हें प्लेइंग XI में खेलने का मौका नहीं दिया.