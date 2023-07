कौन है भारतीय महिला क्रिकेटर मिन्नू मणि? जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, जानें उनके संघर्ष की कहानी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम हाल में बांग्लादेश दौरे पर थी, जहां टीम ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की जबकि वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी रही. केरल की मिन्नू मणि (Minnu Mani) को टी20 सीरीज से भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. नेशनल टीम में डेब्यू करने के बाद मणि को अपने होम टाउन में खास तोहफा मिला है. ये तोहफा उन्हें भारतीय रेलवे की तरफ से दिया गया है. केरल के वायनाड रेलवे स्टेशन का नाम मिन्नू मणि (Minnu Manni Junction) पर रख दिया गया है. वायनाड जंक्शन को अब मिन्नू मणि जंक्शन के नाम से जाना जाएगा.

आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- केरल का वायनाड जंक्शन आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा। भारतीय टीम में जगह पाने और भारत बनाम बांग्लादेश टी20 में असाधारण प्रदर्शन करने के सम्मान में मिन्नु मणि को सरप्राइज दिया गया है.”

कौन है मिन्नू मणि?

मिन्नू मणि का जन्म 24 मार्च 1999 को केरल के वायनाड जिले में हुआ. वह बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी. इसके अलावा वह शानदार फील्डर भी हैं. मिन्नु इस साल अंडर 23 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया ब्लू की ओऱ खेल चुकी हैं. वह केरल एसोसिएशन की ओर से साल का जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स भी जीत चुकी हैं.

शानदार रहा मिन्नू मणि का डेब्यू

मिन्नू को बांग्लादेश दौरे पर टी20 सीरीज के पहले मुकाबले से भारतीय टीम के डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने अपने पहले ही मैच में कमाल की गेंदबाजी की. मिन्नू मणि ने अपने डेब्यू मैच में चार ओवर में केवल नौ रन खर्च किए और दो विकेट अपने नाम किया. उन्होंने टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भी चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट चटकाए थे. उनके प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम टी20 सीरीज जीतने में सफल रही थी.