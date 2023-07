मिस्बाह-उल हक की पाकिस्तान क्रिकेट में फिर से एंट्री, इस बार मिली नई जिम्मेदारी

पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान मिस्‍बाह उल हक की दो साल बाद एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंट्री हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व कप्तान मिस्बाह को इस बार एक नई जिम्मदारी सौंपी है. उन्हें पीसीबी मैनेजमेंट कमिटी के चेयरमैन जका अशरफ का सलाहकार नियुक्त किया गया है. खबर ये भी है कि मिस्‍बाह को क्रिकेट कमिटी का प्रमुख भी बनाया गया है.

पाकिस्तान की मीडिया में कहा गया है कि मिस्बाह को उनकी सर्विस के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा. उन्हें बोर्ड में पूर्णकालिक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने सोमवार को पीसीबी अध्यक्ष जका अशरफ से मुलाकात के बाद इस रोल को स्वीकार किया. वह अब पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में सुधार लाने के लिए जका अशरफ के साथ मिलकर काम करेंगे.

गौरतलब है कि पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं. वह एक ही समय पर दोनों ही पद पर नियुक्त थे. वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने के बाद मिकी आर्थर को कोच पद से हटा दिया गया था और मिस्बाह को तीन साल के लिए कोच बनाया गया था. लेकिन सितंबर 2021 में रमीज राजा के पीसीबी चीफ बनने के बाद मिस्बाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.