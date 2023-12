VIDEO: इस कैच को देखकर हो जाएंगे हैरान, फील्डर ने थर्ड मैन से लगाई दौड़ और डाइव लगाकर लपका

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 79 रन से हराकर टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया है. खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 317 रन का लक्ष्य रखा, पाकिस्तान की टीम 237 रन पर ढेर हो गई. पैट कमिंस ने पांच विकेट लिए, वहीं मिचेल स्टॉर्क को चार सफलता मिली. इस मैच में मिचेल मार्श ने एक हैरतअंगेज कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

68वें ओवर में पहली गेंद मिचेल स्टॉर्क ने आगा सलमान को शॉर्ट बॉल फेंकी. इस गेंद को आगा सलमान पुल करना चाहते थे, मगर बल्ले पर गेंद लगकर फर्स्ट स्लिप और थर्ड मैन के काफी ऊपर हवा में गई. स्लिप में तैनात फील्डर भी गेंद की तरफ गए, मगर थर्ड मैन से मिचेल मार्श ने लंबी दौड़ लगाई और गेंद के पास पहुंचकर डाइव किया और दोनों हाथ से जमीन को छूने से ठीक पहले गेंद को लपक लिया. आगा सलमान ने 50 रन की पारी खेली. इसी ओवर की अगली बॉल पर मीर हमजा का विकेट लेकर स्टॉर्क ने पाकिस्तान की पारी का अंत कर दिया.

