दिल्ली की हार के बाद भी मिचेल मार्श ने रचा इतिहास, IPL में किया बड़ा कमाल

score 50 and take 4 wkts in an IPL Match: दिल्ली की हार के बाद भी ऑलराउंडर मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) ने एक नया इतिहास रच दिया है.

Mitchell Marsh

आईपीएल 2023 के 40वें मैच में शनिवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नौ रन से हार का सामना करना पड़ा. हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 197 रन का स्कोर बनाया और फिर दिल्ली को 6 विकेट पर 188 रन पर रोक दिया. इस हार के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) ने एक नया इतिहास रच दिया है.

मार्श ने गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 27 रन देकर चार विकेट गंवाए. उन्होंने बल्लेबाजी में भी 39 गेंदों पर एक चौके और छह छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली. 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर ने कप्तान डेविड वॉर्नर को डक पर आउट कर दिया.

मार्श ने फिलिप सॉल्ट के साथ मिलकर न केवल पारी को संभाला बल्कि पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिये. 10 ओवर की समाप्ति के साथ ही साल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम का स्कोर 105 रन पहुंचा दिया. साल्ट ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा. अगले ओवर में मार्श ने भी 28 गेंदों पर पचासा जड़ दिया. इसके साथ ही मिचेल मार्श ने इतिहास रच दिया.

मिचेल मार्श IPL के एक मैच में 50+ स्कोर करने और 4 विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले युवराज सिंह, पॉल वाल्थाटी, पोलार्ड और जेपी डुमिनी ये कारनामा कर चुके हैं. युवराज ने IPL में 2 बार ये कमाल किया है. मार्श को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया.

IPL मैच में 50+ स्कोर और 4 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

पॉल वाल्थाटी 75 और 4/29 vs CSK 2011

युवराज सिंह 66* और 4/29 vs DD 2011

कायरन पोलार्ड 64 और 4/44 vs RR 2012

युवराज सिंह 83 और 4/35 vs RR 2014

जेपी डुमिनी 54 और 4/17 vs SRH 2015

मिचेल मार्श 63 और 4/27 vs SRH 2023

मार्श हालांकि अपनी अर्धशतकीय पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके और 14वें ओवर में 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गये. मार्श को अकील हुसैन ने अपना शिकार बनाया. इस तरह दिल्ली की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा. मार्श के बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और दिल्ली की टीम 9 रन से मुकाबला हार गई.

