नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2o23) के बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका लगा है. फॉर्म में चल रहे टीम के स्टार ऑलरांडर खिलाड़ी मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) निजी कारणों से स्वदेश लौट गए हैं और वह विश्व कप से अनिश्चित काल के लिए बाहर हो गए हैं. मार्श निजी कारणों से गुरुवार को भारत से स्वदेश लौट आए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि टीम में उनकी वापसी की समयसीमा की पुष्टि की जानी है.

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को होने वाले मुकाबले में अपने साथी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को गोल्फ कोर्स पर अप्रत्याशित चोट लगने के कारण पहले ही खो दिया है और मार्श (Mitchell Marsh) की अनुपस्थिति ने और मुसीबत बढ़ा दी है क्योंकि पांच बार के विश्व कप चैंपियन नॉकआउट चरण में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

Mitch has returned home for personal reasons and is out of the World Cup indefinitely. pic.twitter.com/jIy2LGJkcI

— Cricket Australia (@CricketAus) November 2, 2023