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मिशेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, जोश इंगलिस संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया की कमान
IPL में खेल रहे मिशेल मार्श को हाल ही में टखने में चोट लग गई. इसके चलते वह पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
आईपीएल में खेलने आए मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान दौरे से बाहर हो गए हैं. उनकी कप्तानी में टीम को यहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी. लेकिन मार्श आईपीएल में अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के आखिरी लीग मैच से पहले चोटिल हो गए. इस मैच से पहले उन्होंने 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 96 रनों की जोरदार पारी खेली थी. इसके बाद उनके टखने में चोट लग गई और वह आईपीएल में सीजन के अपने अंतिम लीग मैच से बाहर हो गए. इस बार उनकी टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और टीम सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई और 8 अंकों के साथ वह 10वें पायदान पर रही.
ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान पैट कमिंस पहले से ही इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे उन्हें कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभानी थी. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंगलिस को टीम की कमान सौंपी है. मार्श इस सीरीज से तो बाहर है हीं उनका बांग्लादे के खिलाफ खेलना भी अनिश्चित है.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘मिशेल मार्श टखने की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. मार्श की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर जोश इंगलिस पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. मार्श, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल सीजन का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे, अगली सूचना तक आगे की जांच और इलाज के लिए पर्थ में ही रहेंगे. बांग्लादेश के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा.’
मार्श 19 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, लेकिन टखने में चोट के कारण पाकिस्तान नहीं जा सके. मिशेल मार्श का सीरीज से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस सीजन मार्श ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था.
मार्श ने 13 मुकाबलों में 43.30 की औसत के साथ 563 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 55 रन की पारी खेलने के बाद मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 111 रन बनाए. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 90 रन की पारी खेली. आरआर के विरुद्ध अगले मुकाबले में मार्श ने 96 रन बनाए थे.
इस ताजा झटके का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के लिए अपने चौथे कप्तान पर निर्भर रहेगा, क्योंकि कमिंस और उप-कप्तान ट्रेविस हेड दोनों ही आईपीएल प्लेऑफ की प्रतिबद्धताओं के कारण उपलब्ध नहीं हैं.
ऑस्ट्रेलिया के कमजोर दल में पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों व्हाइट-बॉल दौरों के लिए तेज गेंदबाजों की तिकड़ी (जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस) भी शामिल नहीं होगी. उम्मीद है कि हेड आईपीएल खत्म होने के बाद ही टीम से जुड़ेंगे.
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज इस्लामाबाद और लाहौर में 30 मई से 4 जून के बीच खेली जाएगी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक और सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाएगा.
पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: जोश इंगलिस (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, बिली स्टेनलेक, एडम जांपा.
(एजेंसी से)
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