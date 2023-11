Hindi Cricket Hindi

यह विश्व कप ट्रॉफी का अपमान है, मिचेल मार्श के खिलाफ क्यों फूटा लोगों का गुस्सा

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है.

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा किया है. रविवार को खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हरा दिया. पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. ट्रेविस हेड की शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को आसानी से अपने नाम किया. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर मिचेल मार्श की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें मिचेल मार्श विश्व कप ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं. मिचेल मार्श विश्व कप ट्रॉफी के ऊपर दोनों पैर को रखे हुए हैं. मिचेल मार्श की यह तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने मार्श की आलोचना करते हुए लिखा, यह ट्रॉफी का अपमान है, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के लायक नहीं हैं. वहीं कुछ लोगों ने आईसीसी से मार्श पर इस व्यवहार के लिए कार्रवाई की मांग की है.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन:

Mitchell Marsh level of Respect to the World cup winning Trophy! pic.twitter.com/jjXnpHTJgL — Kolly Censor (@KollyCensor) November 20, 2023

Caption this click of Australian all-rounder Mitchell Marsh with his feet on world cup trophy…. pic.twitter.com/SyCyRQo5QW — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 20, 2023

Mitchell Marsh, the Australian all-rounder, proudly rests his feet on the World Cup trophy. Caption This: pic.twitter.com/pM32p9FtsA — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) November 20, 2023

Shame on You #MitchellMarsh and @CricketAus. Such a disgusting thing that he put his legs on #WorldCup🏆 Such a shame. Take some action against them @ICC . He would have respected the cup. Such a shameless behavior by him 😡

#Worlds2023 #AustraliaVsIndia #Worldcupfinal2023… pic.twitter.com/QBOJ302zTQ — Tharani ᖇᵗк (@iam_Tharani) November 20, 2023

I find this photo of Mitchell Marsh very disrespectful. It’s the trophy that cricketers fight for all their lives and Marsh has put his feet on the top of it just to look cool. SHOCKING AND DISGUSTING! #INDvsAUSfinal pic.twitter.com/SoWiDroH2V — Madhav Sharma (@HashTagCricket) November 20, 2023

फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. केएल राहुल ने 66 रन, विराट कोहली ने 54 रन और रोहित शर्मा ने 47 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टॉर्क ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. वहीं जोश हेजलवुड और पैट कमिंस को दो-दो सफलता मिली.

241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीन विकेट जल्दी गंवा दिए. डेविड वॉर्नर (07 रन), मिचेल मार्श (15 रन) और स्टीव स्मिथ (04 रन) बड़ी पारी नहीं खेल सके, मगर ट्रेविस हेड ने शानदार शतक जड़कर भारत की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म हो गया. ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच 192 रन की साझेदारी हुई. ट्रेविस हेड 120 गेंद में 137 रन की पारी खेलकर आउट हुए. मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन (110 गेंद) बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 43.0 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया.