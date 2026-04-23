Hindi Cricket Hindi

Mitchell Starc Can Join Delhi Capitals Aka Dc Soon Receives Clearance From Cricket Australia

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं मिचेल स्टार्क!

IPL 2026: स्टार्क को कंधे और कोहनी की दिक्कत एशेज सीरीज के 5 टेस्ट और फिर बिग बैश लीग खेलने के दौरान हुई थी.

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी की टीम के लिए खुशखबरी सामने आई है. धाकड़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क जल्द ही टीम संग जुड़ेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतियोगी क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी है. सीए से मंजूरी मिलने के बाद मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनने को तैयार हैं. कोहनी और कंधे की दिक्कतों की वजह से अब तक आईपीएल से बाहर रहे स्टार्क जल्द दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ सकते हैं. स्टार्क के 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली के मैच में खेलने की संभावना है. स्टार्क को कंधे और कोहनी की दिक्कत एशेज सीरीज के 5 टेस्ट और फिर बिग बैश लीग खेलने के दौरान हुई थी. स्टार्क ने एशेज सीरीज के सभी 5 टेस्ट खेले थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था.

डीसी टीम संग जुड़ेंगे स्टार्क

स्टार्क के आईपीएल से बाहर रहने की आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही थी. इसको लेकर कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा था. स्टार्क ने लिखा था, “भारतीय मीडिया में और उसके जरिए कुछ लोगों की राय और विचारों के बावजूद, मैं अभी अपने कंधे और कोहनी की चोट का रिहैब और प्रबंधन कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान पता नहीं था कि वह कितनी गंभीर है. इन लोगों ने आईपीएल में शामिल होने को लेकर कुछ कड़े बयान दिए हैं और खिलाड़ियों के बारे में बहुत गलत राय दी है, उन्हें सच बताकर पेश किया है, और दावा किया है कि वे मेरे शरीर को मुझसे बेहतर जानते हैं.”

डीसी का प्रदर्शन

स्टार्क ने आगे कहा था, “मैं मानता हूं कि यह चोट और टाइमिंग दिल्ली टीम के लिए परेशानी वाली है, और मैं इसके लिए और इस सीजन के शुरुआती हिस्से के लिए उपलब्ध नहीं होने के लिए फैंस से माफी मांगता हूं. मैं डीसी से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं, टीम को लगातार अपडेट कर रहा हूं.” मिचेल स्टार्क के जुड़ने से निश्चित रूप से दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी मजबूत होगी और विपक्षी टीमों की मुश्किल बढ़ेगी. डीसी 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक लेकर अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है. (इनपुट्स: आईएएनएस)