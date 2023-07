VIDEO: मिचेल स्टार्क के शानदार कैच ने पकड़ा विवाद; अंपायर ने नहीं दिया आउट, जानिए क्या है MCC का नियम

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने चार विकेट पर 114 रन बनाए हैं. बेन डकेट 50 रन और बेन स्टोक्स 29 रन बनाकर क्रीज पर जमे हैं. खेल के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 257 रन बनाने हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को छह विकेट चाहिए. दिन का खेल खत्म होते-होते मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) के एक शानदार कैच ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है.

मैच के चौथे दिन के सेकेंड लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन की गेंद पर मेजबान टीम के बल्लेबाज बैन डकेट (Ben Duckett) आउट हो गए. ग्रीन के शॉर्ट गेंद पर डकेट फाइन लेग की ओर रैंप शॉट खेल दिया. उधर फाइन लेग पर खड़े मिचेल स्टार्क ने बाएं भागते हुए हवा में उड़कर शानदार कैच लपक लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टार्क ने कैच तो शानदार पकड़ा, लेकिन उनका संपर्क बाद में जमीन से हो गया और साथ ही गेंद भी जमीन को छू गई थी.

थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को पलटा

इसी वजह से मैदानी अंपायर ने बैन डकेट को आउट करार दे दिया. हालांकि डकेट ने फिर रिव्यू मांगा और मामल थर्ड अंपायर के पास पहुंच गया. थर्ड अंपायर ने फुटेज देखने के बाद पाया कि स्टार्क ने कैच तो सही पकड़ा है, लेकिन जब गेंद ने जमीन को टच किया तो स्टार्क अपना नियंत्रण खो चुके थे क्योंकि वह स्लाइड कर रहे थे. इसलिए थर्ड अंपायर ने नॉटआउट करार दिया.

Well then… What do we think of this one? 👀 Cleary grounded 😉 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/bPHQbw81dl — England Cricket (@englandcricket) July 1, 2023

इंग्लैंड के लिए बैन डकेट का कैच मैच का टर्निंग प्वाइंट हो सकता है क्योंकि डकेट अच्छी लय में दिख रहे हैं. वह 67 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 50 रन बनाकर नाबाद हैं. कप्तान बेन स्टोक्स भी 66 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाकर नाबाद हैं.

क्या है MCC का नियम

मिचेल स्टार्क ने जो शानदार कैच पकड़ा है अब उस पर मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का बयान आया है. एमसीसी ने इस मामले में अपना रूख स्पष्ट किया है.