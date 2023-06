पत्नी एलिसा हीली को एशेज में कप्तानी करते देखने के लिए ट्रेंटब्रिज स्टेडियम की लाइन में खड़े दिखे मिचेल स्टार्क

ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट मैच में घरेलू टीम का नेतृत्व हीदर नाइट (Heather Knight) कर रही हैं, वहीं टीम ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व एलिसा हीली (Allysa Healy) कर रही हैं. इस बीच, हीली के पति और ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) इस रोमांचक मैच देखने के लिए स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लाइन में इंतजार करते नजर आए.

हीली और स्टार्क, अक्सर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाते हैं. एशेज शुरू होने से कुछ ही दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीमों के बीच खेले गए 2021-23 डब्ल्यूटीसी फाइनल में स्टार्क का समर्थन करने के लिए हीली ओवल स्टेडियम पहुंची थी.