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ICC टेस्ट रैंकिंग: मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ पहले पायदान पर लिखा अपना नाम

बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई घरेलू टेस्ट सीरीज में मिचेल स्टार्क ने कुल 12 विकेट उखाड़कर टेस्ट रैंकिंग का पहला पायदान अपने नाम कर लिया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 26, 2026, 3:35 PM IST
Mitchell Starc
मिचेल स्टार्क @ICC/x

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा गेंदबाजों की ताजा जारी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के लेफ्टआर्म तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने धमाल मचा दिया है. उन्होंने भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस रैंकिंग के पहले पायदान से हटाकर खुद को स्थापित कर लिया है. स्टार्क हाल ही में 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे. दोनों टेस्ट में उन्होंने कुल 12 विकेट अपने नाम किए. हालांकि वह सीरीज में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए और ऑस्ट्रेलिया को यहां 1-1 की बराबरी से संतोष करना पड़ा. बांग्लादेश ने कंगारुओं को सीरीज के पहले ही टेस्ट में मात देकर हैरान कर दिया था.

बराबरी पर खत्म हुई AUS vs BAN सीरीज

इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर बल्लेबाज फीके साबित हुए, जिसके चलते सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई. बॉलिंग में मिचेल स्टार्क ने अपनी धार बनाए रखी, जिसके दम पर वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए. इसी प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में स्टार्क ने 2 स्थान की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

और पढ़ें: मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी कर डेल स्टेन को छोड़ा पीछे, टेस्ट में 10वें सबसे सफल बॉलर बने

चोट के चलते क्रिकेट से दूर हैं बुमराह

जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से श्रीलंका के खिलाफ भारत की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. इसका असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा है. वह एक स्थान नीचे खिसक कर दूसरे नंबर पर चले गए हैं. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को एक स्थान का नुकसान हुआ है. वह तीसरे स्थान पर आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को एक स्थान का फायदा हुआ है और वह अब चौथे स्थान पर आ गए हैं.

टॉप 10 में रबाडा, कमिंस और हेजलवुड

वहीं साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन एक स्थान के नुकसान के साथ 5वें, साउथ अफ्रीका के ही कगिसो रबाडा एक स्थान के फायदे के साथ छठे, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड एक स्थान के नुकसान के साथ 7वें स्थान पर हैं. पाकिस्तान के नोमान अली 8वें, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 9वें और ऑस्ट्रेलिया के ही नाथन लियोन दो स्थान उपर चढ़कर 10वें स्थान पर आ गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ओली रॉबिनसन और जोश टंग को फायदा हुआ है. रॉबिनसन 15 स्थान की छलांग लगाकर 11वें और टंग 16 स्थान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर आ गए हैं.

बैटिंग के टॉप 5 में नहीं कोई बदलाव

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो शीर्ष पांच में बदलाव नहीं है. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पहले, इंग्लैंड के ही जो रूट दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड चौथे और साउथ अफ्रीका के टेंबा बावुमा 5वें स्थान पर हैं. भारत के रवींद्र जडेजा 2 स्थान उपर चढ़कर छठे, ऋषभ पंत 6 स्थान की छलांग लगाकर 7वें, शुभमन गिल 8वें, न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल तीन स्थान की छलांग लगाकर 9वें और पाकिस्तान के बाबर आजम 10वें स्थान पर हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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