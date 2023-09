भारत में ICC वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया. नीदरलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित अभ्यास मैच में मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर नीदरलैंड के सलामी बल्लेबाज मैक्स ओ’डोड को चलता किया. स्टार्क ने ओवर की आखिर गेंद पर वेस्ले बैरेसी को गोल्डन डक किया और फिर अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बास डी लीडे के स्टंप बिखेरने के साथ ही हैट्रिक पूरी की. इस तरह स्टार्क ने वर्ल्ड कप से पहले शानदार वापसी के संकेत देते हुए विपक्षी टीमों को चेतावनी जारी की.

🚨 HAT-TRICK ALERT 🚨

Mitchell Starc is on fire in the warm-up match against the Netherlands 🔥#CWC23 #AUSvNED

— ICC (@ICC) September 30, 2023