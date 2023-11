वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की रात स्टार क्रिकेटर मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ “पीएच” लिखा हुआ एक काला आर्मबैंड पहने नजर आए. वर्ल्ड कप फाइनल में दिवंगत फिलिप ह्यूज को श्रद्धांजलि देने के इस अंदाज की अब सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है. स्टार्क और स्मिथ के “पीएच” लिखे आर्म बैंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बता दें, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का 27 नवंबर 2014 को निधन हो गया था. शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सीन एबॉट के तेज बाउंसर के सिर पर लगने से फिलिप ह्यूज की अस्पताल में मौत हो गई थी.

फिलिप को कुछ ऐसे किया याद

यह पहली बार नहीं है जब कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैच के दौरान फिलिप ह्यूज के नाम का आर्मबैंड पहनकर मैदान में उतरा हो. इससे पहले 2015 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद माइकल क्लार्क ने भी फिलिप ह्यूज को कुछ इसी अंदाज में श्रद्धांजलि दी थी. 2023 में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता नायक ट्रेविस हेड भी फिलिप ह्यूज को नहीं भूले हैं. हेड के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर शील्ड मैच के दौरान फिलिप से गले मिलते हुए उनकी एक कवर फोटो भी लगी है.

Just realised Mitchell Starc was wearing ‘PH’ black armband in the final.

In memory of Phillip Hughes. It has been nine years since he passed away. Truly never forgotten! #CWC23 pic.twitter.com/qMQpr22zsv

— Kalyani Mangale (@MangaleKalyani) November 20, 2023