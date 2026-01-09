By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्रिकेट मैच में दर्दनाक हादसा- सीने में दर्द से मैदान पर गिर पड़ा पूर्व रणजी खिलाड़ी, मौत
मिजोरम में खेले जा रहे एक क्लब मैच में ख्वालरिंग लालरेमरुआता अपनी बैटिंग खत्म पवेलियन लौट रहे थे. इस दौरान उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और मैदान पर गिर गए. इससे उनकी मौत हो गई.
भारतीय क्रिकेट से एक दिल तोड़ने वाली खबर आई है. एक पूर्व रणजी क्रिकेटर एक क्लब मैच में खेलने उतरे थे, जहां बैटिंग से वापस लौटते वक्त उनकी मौत हो गई. मिजोरम के सीनियर क्रिकेटर ख्वालरिंग लालरेमरुआता (Khawlhring Lalremruata) अपनी बैटिंग खत्म कर पिच से पवेलियन लौट रहे थे. इस दौरान उन्होंने हुए सीने में दर्द की शिकायत की और वह मैदान पर ही गिर पड़े. यह देखते ही उसके साथी खिलाड़ी, मैच अधिकारी और वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. उनकी मौत की वजह कार्डिक अरेस्ट बताई जा रही है, जिससे समूचा क्रिकेट जगत शोक में हैं.
मिजोरम के लोकल टूर्नामेंट में हादसा
38 वर्षीय ख्वालरिंग क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मिजोरम (CAM) द्वारा आयोजित खालिद मेमोरियल सेकंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट में खेल रहे थे. इस टूर्नामें में वह गुरुवार की सुबह सिहमुई के सुआका क्रिकेट ग्राउंड में VRCC की ओर से मैदान पर उतरे थे. यह मैच ILMOV CC के खिलाफ खेला ज रहा था. मैच में ख्वालरिंग जैसे ही अपनी बैटिंग खत्म कर पवेलियन की ओर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की और कुछ ही क्षण बाद वह मैदान पर ही गिर गए. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की लेकिन वह बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए.
स्ट्रोक या कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई मौत
माना जा रहा है कि इस क्रिकेटर की मौत का कारण स्ट्रोक या कार्डिक अरेस्ट बताया जा रहा है. हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मौत की आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं किया है. लालरेमरूआता राज्य क्रिकेट में जाना-पहचाना नाम थे और उन्होंने पहले भी राज्य स्तर पर मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्हें खेल के प्रति अपने समपर्ण के लिए पहचान मिली थी. उनके अचानक निधन से टूर्नामेंट पर बुरा असर पड़ा है.
पिछले कुछ साल में खेल के मैदान या जिम में बढ़े हैं मौत के मामले
के. लालरेमरूता के अचानक निधन से राज्य क्रिकेट में शोक की लहर दौड़ गई है. खिलाड़ियों और अधिकारियों की तरफ से दुख और संवेदनाएं जताई गई हैं. लालरेमरूता की मौत की वास्तविक वजह सामने आने का अभी इंतजार है. बीते कुछ साल में खेल के मैदान, जिम, या कार्यस्थल पर अचानक होने वाली मौतों की संख्या, खासकर युवाओं की बढ़ी है. के. लालरेमरूता का नाम भी इसमें जुड़ गया है.
क्लब क्रिकेट में एक्टिव थे ख्वालरिंग
38 साल के ख्वालरिंग के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास और 7 टी20 मैच खेले थे. वह आखिरी बार 2022 में घरेलू क्रिकेट का हिस्सा थे. इसके बाद से मिजोरम की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली थी लेकिन वह अभी भी राज्य क्रिकेट असोसिएशन से मान्यता प्राप्त क्लब की ओर से क्लब क्रिकेट का हिस्सा थे.
