MLC 2023: पोलार्ड की MI ने नाइटराइडर्स को 50 रन पर किया ढेर, उन्मुक्त चंद ने बनाए आधे से ज्यादा रन

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की कप्तानी वाली एमआई न्यूयॉर्क ने लॉस एजेंलिस नाइट राइडर्स (LAKR) को सिर्फ 50 रनों पर ढेर कर 105 रनों से बड़ी जीत अपने नाम कर ली. लॉस एजेंलिस की यह लगातार दूसरी हार है. टीम की ओर से ओपनिंग पर उतरे उनमुक्त चंद (26) ने ही आधे से ज्यादा रन बनाए, बाकी पूरी टीम दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. टीम के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए. 50 रन बनाने के लिए भी नाइटराइडर्स ने 13.5 ओवर खर्च किए.

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी MI की टीम ने निकोलस पूरन (38) की संभली हुई पारी और टिम डेविड (48) के तूफानी अंदाज भरी पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए थे. एमआई की शुरुआत भी खास अच्छी नहीं हुई थी और उसने 25 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया तो 54 रन तक पहुंचते-पहुंचते उसने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए.