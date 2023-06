क्या मोईन अली ने की बॉल टैंपरिंग? इंग्लिश ऑलराउंडर के बर्थडे पर ही ICC ने उठाया सख्त कदम

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali ) के खिलाफ आईसीसी ने सख्त कदम उठाया है. एशेज 2023 के पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी के 89वां ओवर डालने से पहले अली बाउंड्री लाइन के पास अपने गेंदबाजी हाथ पर स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए देखे गए. आईसीसी ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और रविवार को उनके 36वें जन्मदिन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है.

आईसीसी ने कहा, अली को खिलाड़ियों और टीम के सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी की आचार संहिता के नियम 2.20 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. यह खेल भावना के विपरीत आचरण से संबंधित है. क्रिकेट संस्था ने आगे कहा कि अली के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमैरिट अंक भी जोड़ा गया है. उनके लिए 24 महीने की अवधि में यह पहला अपराध था.

अली ने अपनी गलती मान ली है और मैच रेफरी के आईसीसी एलीट पैनल के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को भी स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है.

बता दें, लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम आधिकारिक फटकार, खिलाड़ी की मैच फीस का अधिकतम 50 फीसदी जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक का प्रावधान है.

मोईन ने दो सालों तक टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी की और दूसरे दिन 29 ओवर गेंदबाजी की, जहां उन्होंने 124 रन देकर दो विकेट लिए. उन्होंने सितंबर 2021 से लाल गेंद से कोई मैच नहीं खेला. अधिक गेंदबाजी करने की वजह से उनकी स्पिन कराने वाली उंगली में एक छोटा छाला हो गया है.