नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद अंपायरिंग पर सवाल उठ रहे हैं. भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ‘खराब अंपायरिंग’ का मुद्दा बनाया. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोईन खान ने तो रिव्यू तकनीक पर ही सवाल उठा दिए.

शुक्रवार को साउथ अफ्रीका ने चेन्नई में खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया. साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 271 रन चाहिए थे और उसने 9 विकेट खोकर यह लक्ष्य को हासिल कर लिया. हालांकि मैच के आखिरी ओवरों में साउथ अफ्रीका को किस्मत का भी साथ मिला. जब हारिस राउफ की गेंद पर अंपायर ने तबरेज शम्सी को LBW आउट नहीं दिया था. और इसके बाद जब रिव्यू लिया गया तो अंपायर्स कॉल के आधार पर शम्सी बच गए. इसके बाद शम्सी के साथ मिलकर केशव महाराज ने अपनी टीम को जीत दिला दी.

यह साउथ अफ्रीका की पारी का 46वें ओवर की आखिरी गेंद थी. साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे. हारिस राउफ की रफ्तार भरी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बढ़ा दिया था. आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी. हारिस राउफ की गेंद तबरेज शम्सी के पैड पर लगी. पाकिस्तान ने LBW की जोरदार अपील की. अंपायर ने उंगली नहीं उठाई. बाबर आजम ने रिव्यू लेने का फैसला किया. गेंद लेंथ पर पिच हुई और शम्सी के अगले पैड से लगी. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था. बॉल ट्रैकिंग की बारी आई. बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई. विकेटों के सामने पैड पर लगी. लेकिन इसके बाद वह लेग स्टंप को बस छूकर जा रही थी. मैदानी अंपायर का फैसला कायम रहा. हारिस राउफ और पाकिस्तानी खेमे में उदासी छा गई.

This was clear out as you can see from the face of Maharaj and even Shamsi seems to be going back as he knows he was out but poor umpiring cost us #umpire#PAKvsSA #CWC23INDIA #BabarAzam #BabarAzam @ICC #poorumpiring#PAKvSA #ShaheenAfridi #HarisRauf pic.twitter.com/10BWZtX3vw

