विराट कोहली की तारीफ कर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को किया ट्रोल, भड़के पाकिस्तानी फैंस ने बताया कौन है असली 'किंग'

Mohammad Amir Hailed Virat Kohli: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी विराट की जमकर तारीफ करते हुए अपने मुल्क के कप्तान बाबर आजम को ट्रोल किया है.

File image of Virat Kohli and Mohammad Amir©IANS

सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के आखिरी लीग मैच में रविवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक यादगार शतकीय पारी खेली. ‘किंग’ कोहली ने आईपीएल में अपना सातवां शतक लगाया, जोकि लीग के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक है. हालांकि उनका यह शतक बेकार चला गया और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक अहम मुकाबले में गुजरात टाइटन्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

कोहली की तारीफ कर आमिर ने बाबर आजम को किया ट्रोल

किंग कोहली की इस शतकीय पारी के बाद हर तरफ से उनकी जमकर तारीफ हो रही है. सरहद पार से भी कोहली की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी विराट की जमकर तारीफ करते हुए अपने मुल्क के कप्तान बाबर आजम को ट्रोल किया है.

आमिर ने अपने ट्वीट में विराट की तारीफ करते हुए बाबर आजम पर तंज कसा. आमिर ने लिखा, ” असली किंग विराट कोहली का 100 नंबर 82. एक अहम मैच में क्या शानदार पारी है. असली चैंपियन और कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत.”

100 number 82 from the real king @imVkohli what a inning in must win game. true champion and inspiration for many people 👏 🙌. — Mohammad Amir (@iamamirofficial) May 21, 2023

पाकिस्तानी फैंस भड़के

आमिर के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के फैंस भड़के हुए नजर आ रहे हैं. फैंस ने अब उल्टा मोहम्मद आमिर को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आमिर के ट्वीट पर पाकिस्तानी फैंस तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. वे साथ ही कोहली और बाबर में से पाकिस्तानी कप्तान को असली किंग बता रहे हैं.

Amir X Kohli – Real Queens Of the Cricket😍😍 pic.twitter.com/P0fkFqtoPN — Maze (@MuhammadMaze) May 21, 2023

Our King 👑 is clear already. pic.twitter.com/6dW0l2zXaT — King Babar Azam Army (@babarazamking_) May 21, 2023

Presenting you the King of Cricket pic.twitter.com/QcZ97gXx9R — King Babar Azam Army (@babarazamking_) May 21, 2023

Only King 👑 pic.twitter.com/QgwwIhW6Si — King Babar Azam Army (@babarazamking_) May 21, 2023

Kis ko bola King? Statement change kru ab pic.twitter.com/4KZs23JYdv — Ehtisham Siddique (@iMShami_) May 21, 2023

विराट कोहली ने खेली रिकॉर्ड शतकीय पारी

कोहली ने सातवां शतक लगाते ही इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक शतक लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ केवल 60 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. कोहली का इस सीजन में यह लगातार दूसरा शतक था.

उनका सीजन का पहला शतक सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आया था. विराट ने पहले तो सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इसके बाद उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी. उन्होंने अगली 25 गेंदों में अपनी सेंचुरी जड़ दी. इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 शानदार छक्का लगाया.

