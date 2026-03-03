Hindi Cricket Hindi

Mohammad Amir Says Pakistan Me Jo Abhi Khel Rahe Hain Unme Talent Nahi Hai So They Out Of The T20 World Cup

मोहम्मद आमिर ने उड़ाया अपनी टीम का मजाक, बोले- पाकिस्तान की इस टीम में कोई टैलेंट नहीं, बड़ी टीमें हमें नहीं लेतीं सीरियस

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि हमारी क्रिकेट का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि दुनिया की दूसरी बड़ी टीमें हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती हैं. और जब तक...

इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत को खिताब का दावेदान नहीं मानने की बार-बार बातें दोहरा रहे मोहम्मद आमिर यूं तो क्रिकेट फैन्स के हाथों खूब ट्रोल हो रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर वे लगातार सच भी उगल रहे हैं. पाकिस्तान की टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 राउंड से बाहर हो गई है. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में उसकी बेइज्जती हो रही है और उसके देश के पूर्व क्रिकेटर अपने खिलाड़ियों की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

इस कड़ी में पाकिस्तान के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने और एक कदम बढ़कर कहा कि यह टीम दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को हराने के काबिल नहीं है और इसलिए ही टी20 वर्ल्ड कप में उसका यह हश्र हुआ. आमिर ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में कोई प्रतिभा ही नहीं है.

आमिर पाकिस्तान के क्रिकेटिंग शो ‘हारना मना है’ में यह चर्चा कर रहे थे. यहां शो के एंकर ताबिश हाशमी ने उनसे यह सवाल किया था. उन्होंने कहा, ‘मैं ईमानदारी कहूं तो सभी को भूल जाएं. मैं खुद यह कह रहा हूं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है. जो अभी खेल रहे हैं वो (टैलेंट) नहीं हैं.’

उन्होंने कहा, ‘आप देख सकते हैं जब भी कोई टीम हमारे खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए पाकिस्तान आती है तो वे अपनी A टीम नहीं भेजते. आप देख सकते हैं कि वे हमें लेकर कितने गंभीर हैं. अगर उन्हें लगता है कि हां यह वह टीम है, तब वे अपनी A टीम को उन दौरों पर भेजते हैं. नहीं तो वे (पाकिस्तान) अपनी A टीम को भेजते हैं, जहां उनके डेब्यूटेंट होते हैं. अगर न्यूजीलैंड भारत जा रही है तो यहां उनकी पूरी टीम जाएगी.अगर इंग्लैंड जा रही है, तो उनकी पूरी टीम जाएगी. अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो पूरी टीम जाएगी. ठीक ऐसे ही अगर वे यहां आते हैं तो वे अपनी A टीम भेजते हैं. हां, तो यह दर्शाता है कि वे हमें लेकर कितने गंभीर हैं.’

इस मौके पर पाकिस्तान के दो पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद, मोईन खान और पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने भी अपनी राय रखी. मोईन खान ने कहा, ‘जब तक आप बड़ी टीमों को हराने का माद्दा नहीं रखते तब तक आप मुख्य टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएंगे. दुर्भाग्य से हमने सिलेक्शन में और मैदान पर भी कई सारी गलतियां की हैं. इसमें भी सबसे अहम है कि हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी वर्ल्ड कप में नहीं चमक पाए.’

