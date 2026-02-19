Hindi Cricket Hindi

Mohammad Amir Slams Abhishek Sharma Over 3 Consecutive Ducks In T20 World Cup Says Har Ball Lapete Main Nhi Lete

अभिषेक शर्मा के लगातार 0 पर OUT होने से क्यों मचल रहा पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज! बोला- हर बॉल लपेटे के लिए नहीं

टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा लगातार तीन बार - पर आउट हो गए हैं. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने उन्हें लपेड़ा बल्लेबाज कहा था. उन्होंने फिर यह बात दोहराई है...

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) इस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 मैच खेल लिए हैं लेकिन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. इस टूर्नामेंट से पहले बीते डेढ़ साल से वह इस फॉर्मेट में लगातार छाए हुए थे और अपनी विस्फोटक बैटिंग से सभी को प्रभावित कर रहे थे.

इस फॉर्मेट में अब तक 41 टी20I मैच खेलकर 1297 रन बना चुके अभिषेक ने 2 शतक और 8 हाफ सेंचुरी भी अपने नाम की हैं. लेकिन अब वह आलोचकों के निशाने पर हैं. इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अभिषेक को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ही उन्हें स्लॉगर (अंधाधुंध घुमाने वाला) बल्लेबाज बताया था.

अब जब नीदरलैंड्स के खिलाफ भी शर्मा (0) बोल्ड हो गए तो आमिर ने फिर से वही बात दोहराई है. आमिर पाकिस्तान के एक मशहूर शो ‘गेम ऑन है’ पर यह चर्चा कर रहे थे.

गेम ऑन है पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ‘अभिषेक जैसी ही दिक्कत पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज सईम आयूब की थी. जब वह कुछ साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलने आए थे तो उनका हाल भी यही था वह भी बस लेग साइड पर शॉट खेल देते थे और अंधाधुंध वहीं घुमाते थे. तब कोई भी उनकी कमजोरी को नहीं जानता था क्योंकि उनके ज्यादातर शॉट्स लेग साइड में होते थे.’

आमिर ने कहा, ‘अब जब आप उन्हें तीसरे और चौथे स्टंप की लाइन पर बॉल करते हैं, तो उन्हें तय करने में मुश्कलि होती है. अगर वह अपनी ऑफ साइड के खेल में सुधार नहीं करते तो वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मजबतू गेंदबाज हमेशा ही आपकी कमजोरी को टेस्ट करते हैं और आपके कम्फर्ट जोन से आपको बाहर लेकर आते हैं. ‘

इस पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा, ‘अभिषेक के साथ भी यही है. वह चाहते हैं कि हर गेंद उनके स्लॉट में आए ताकि वह मार सकें. लेकिन बड़े मंचों पर, हर बॉल को आप लपेटे में नहीं ले सकते. सलमान आगा और आर्यन दत्त ने उन्हें एक ही ढंग से आउट किया. इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खोलकर रख देता है.’

बता दें टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने लगातार तीसरी बार आउट होकर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की बराबरी कर ली है. ये दोनों भारतीय बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 0 पर आउट हुए, जबकि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 5 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान के नाम हैं. इस फेहरिस्त में दोनों बल्लेबाज संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं.

