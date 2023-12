VIDEO: T10 में मोहम्मद आमिर का भौकाल- उखाड़े 4 विकेट, 2 ओवर में दिए सिर्फ 7 रन

नई दिल्ली. आबू धाबी में खेली जा रही टी10 लीग में बुधवार की शाम मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) के नाम रही, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है और वह अब लीग क्रिकेट में ही अपना जलवा बिखेर रहे हैं. टी10 लीग में वह न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स (NYS) के लिए खेल रहे हैं. बुधवार को चेन्नई ब्रेव्स (CB) के खिलाफ उन्होंने अपने इस स्पेल से कहर बरपा दिया और अपनी टीम के लिए यहां आसान जीत की राह तैयार कर दी.

आबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. पहले ओवर में 6 रन बनाने के बाद कप्तान कीरोन पोलार्ड ने बॉल अपने स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को दी और उन्होंने तो यहां कमाल ही कर दिया. आमिर ने अपनी पहली ही गेंद पर कोबे हर्फ्ट को रन आउट किया. अगली गेंद पर उन्होंने जॉर्ज मुन्से (6) को विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों आउट किया.

