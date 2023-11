मोहम्मद हफीज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के निदेशक बने

लाहौर. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का निदेशक नियुक्त किया. मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 मैच खेले हैं और 12,780 रन बनाए हैं और 253 विकेट लिए हैं. मोहम्मद हफीज की नियुक्ति के बाद मिकी आर्थर का ‘वर्क फॉर्म होम’ भी एक तरह से खत्म कर दिया गया है, जिन्हें पूर्व पीसीबी चीफ नजीम सेठी ने डायरेक्टर बनाया था.

बुधवार को बाबर आजम के कप्तानी से हटने के बाद शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टेस्ट और टी20ई कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, पीसीबी ने अभी तक वनडे कप्तान की घोषणा नहीं की है.

पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पाकिस्तान पुरुष टीम का हिस्सा थे, जिसने 2017 में इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. यूके में पंजीकृत एक खिलाड़ी प्रबंधन कंपनी के कथित स्वामित्व के कारण हितों के टकराव के विवाद के बीच मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक के पद से इस्तीफा देने के बाद पीसीबी ने मंगलवार को पाकिस्तान चयन समिति को बर्खास्त कर दिया था, बुधवार को कप्तान बाबर आजम ने भी कप्तानी के सभी फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया.

Former 🇵🇰 captain Mohammad Hafeez has been given the responsibility of Director – Pakistan Men’s Cricket Team.

The PCB has changed the portfolio of the Pakistan coaching staff. All coaches will continue to work in National Cricket Academy while PCB will announce the new coaching… pic.twitter.com/zwwnsj5lzs

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 15, 2023