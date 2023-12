खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे...मोहम्मद हफीज ने हार के बाद अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी पर उठाए सवाल

मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 79 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट सीरीज को गंवा दिया है. इस टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान के आउट देने के फैसले को लेकर विवाद हुआ. हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निदेशक मोहम्मद हफीज ने भी अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 317 रन का लक्ष्य रखा था, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार रखी थी, जीत से पाकिस्तान सिर्फ 98 रन दूर था, तभी मोहम्मद रिजवान पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे. कमिंस ने रिजवान को एक शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी. रिजवान ने उससे बचने के लिए झुकने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके शरीर और बैट के बीच के गैप से निकली. हालांकि मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस फैसले को रिव्यू किया.

टीवी अंपायर ने कई बार रिव्यू और हॉटस्पॉट पर देखने के बाद फैसला किया कि गेंद विकेटकीपर द्वारा कैच किए जाने से पहले रिजवान के ग्लव्स के रिस्टबैंड से लगकर गई थी. और इसके बाद रिजवान को आउट दिया गया. मगर अंपायर के फैसले के बाद टीम के निदेशक ने अलग ही रोना रोया है.

मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निदेशक मोहम्मद हफीज ने कहा, हमने एक टीम के रूप में कुछ गलतियां कीं, हम इसे स्वीकार करते हैं और हम उन चीजों पर ध्यान देंगे. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि असंगत अंपायरिंग, प्रौद्योगिकी अभिशाप ने वास्तव में हमें एक परिणाम दिया जो अलग होना चाहिए था. उन्होंने कहा, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ दिए गए फैसले के बाद पाकिस्तान वापसी करने में विफल रहा, हम मेलबर्न टेस्ट में जीत के बहुत करीब थे लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान सिडनी टेस्ट जीत सकता है.

🗣️ “This technology is basically putting a curse on this beautiful game of cricket.”

Mohammad Hafeez spoke about “inconsistent umpiring and technology curse” in the MCG Test.#AUSvPAK pic.twitter.com/vazVGbUbzX

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) December 29, 2023