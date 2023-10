ICC World Cup 2023 India vs Pakistan: पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप (World Cup 2023) के मुकाबले में अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी निराश हैं. और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे साझा भी किया है. भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) पर कमाल की गेंदबाजी की. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 191 रन पर ऑल आउट कर दिया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया. एक वक्त पर लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आराम से 300 के पार जाएगी. लेकिन टीम इंडिया ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट लिए. और पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई.

पाकिस्तान की टीम ने 13 ओवरों में सिर्फ 36 रन जोड़कर आउट हो गई. पाकिस्तान का स्कोर 30 ओवर में 2 विकेट पर 155 रन था. और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर थे. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का स्कोर बहुत अच्छा होगा. लेकिन कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए. इससे पता चलता है कि बुमराह की फिटनेस और कुलदीप की फिरकी भारत के लिए कितनी जरूरी है.

