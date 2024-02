नए अध्यक्ष के आते ही Pakistan Cricket में फिर मचा बवाल, कार्यकाल को लेकर मोहम्मद हफ़ीज और मोहसिन नक़वी आमने-सामने

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगातार हार के बाद मेंस क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) का कार्यकाल समाप्त कर दिया है. पीसीबी ने हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और घोषणा की कि वह अब उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे. हफीज अब पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के नौवें सीजन से पहले टीवी स्टूडियो में लौटने की तैयारी कर रहे हैं. हफ़ीज टीम के निदेशक थे और इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दौरे पर मुख्य कोच के रूप में टीम के देख-रेख कर रहे थे. पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में 0-3 से और न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा.

मोहसिन नक़वी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. हालांकि PSL की शुरुआत से एक दिन पहले हफीज ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि बोर्ड के नए अध्यक्ष द्वारा उनके कार्यकाल को कम कर दिया गया है. हफ़ीज़ ने एक्स पर कहा, ” मैंने सकारात्मक सुधार करने के लिए बड़े जुनून के साथ PCB निदेशक के रूप में नई भूमिका स्वीकार की थी, लेकिन दुर्भाग्य से PCB द्वारा 4 साल के लिए प्रस्तावित मेरे कार्यकाल को नए अध्यक्ष के आने के बाद 2 महीने तक सीमित कर दिया गया है.”

I always Prioritise and represented Pakistan with dignity and Pride. I accepted the new role as a Director pcb with great passion to make positive reforms but Unfortunately my designated tenure which was offered by @TheRealPCB for 4 years was cut short for 2 mnths on the account…

