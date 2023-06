एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, इस दिन होगी IND vs PAK की भिड़ंत

एशिया कप 2023 की मेजबानी इस बार पाकिस्तान को करनी है. भारत के पाकिस्तान में खेलने से मना करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ऐसे में वनडे फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में कराने का फैसला किया है. भारत 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक होने वाले इस टूर्नामेंट के अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. इस बीच एशिया कप को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 (ACC Men’s Emerging Asia Cup 2023) के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 की शुरुआत 14 जुलाई से होने जा रही है.

पाकिस्तान ने 22 साल के युवा खिलाड़ी को सौंपी कप्तानी

पाकिस्तान ने एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. 22 साल के युवा खिलाड़ी मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris) को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है. इसके अलावा उमर बिन यूसुफ को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. 22 साल के हारिस ने पाकिस्तान के लिए अब तक पांच वनडे और नौ T20I मैच खेले हैं. वह अप्रैल-मई में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे और टी20I टीम का हिस्सा थे.

इस दिन होगी IND vs PAK की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें 16 जुलाई को एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में होगा. इस टूर्नामेंट में 8 देशों की ‘ए’ टीमें भाग ले रही हैं. भारत-ए और पाकिस्तान-ए की टीम को नेपाल-ए और श्रीलंका-ए के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच 14 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला 18 जुलाई को श्रीलंका ए के खिलाफ खेलेगी.