शुभमन गिल चोटिल थे तो उन्हें बैटिंग पर नहीं भेजा- वॉशिंग्टन सुंदर को यहां भेजा, कोच गौतम गंभीर के इस फैसले से पूर्व क्रिकेटर नाराज

भारत के पूर्व बल्लेबाज और धाकड़ फील्डर रहे मोहम्मद कैफ ने सवाल उठाया कि कोलकाता टेस्ट में जब शुभमन गिल चोटिल थे तो उन्हें बैटिंग नहीं कराई गई, जबकि वॉशिंग्टन सुंदर के साथ यह रिस्क लिया गया. आखिर क्यों?

भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक जैसी परिस्थिति के लिए दो अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ अलग-अलग बर्ताव पर बात की है. मसला यहां चोटिल खिलाड़ियों को बैटिंग कराने या न कराने से जुड़ा है. दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में वॉशिंग्टन सुंदर साइड स्ट्रेन की समस्या से चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे. वह इस मैच में सिर्फ 5 ही ओवर फेंक पाए.

इसके बाद जब भारत मुश्किल में फंसा तो उसने 8वें नंबर पर चोटिल वॉशिंग्टन को बैटिंग पर भेज दिया. हालांकि ऐसी ही स्थिति नवंबर में भी भारत के सामने टेस्ट क्रिकेट में भी आई थी, जब कप्तान शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट में गर्दन में खिंचाव के चलते मैदान से बाहर चले गए थे. ऐसे में उन्हें दोबारा बैटिंग पर नहीं भेजा गया. कैफ ने इस पर सवाल उठाए.

पहले वनडे में भारत की जीत के बाद मैच की समीक्षा कर रहे मोहम्मद कैफ ने हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए. वह अपने यूट्यूब चैनल पर यह चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुंदर चोटिल थे और ऐसे में उन्हें बैटिंग पर भेजने से पहले परहेज करना चाहिए था क्योंकि इससे उनकी चोट बढ़ सकती थी.

उन्होंने कहा कि भारत को सुंदर से पहले यहां कुलदीप या सिराज को भेजना चाहिए था. क्योंकि मैच भारत की पकड़ में आ गया था और उसे वहां से रन-अ-बॉल ही चाहिए थे. तो भारत के पास तब वॉशिंग्टन के अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक का आजमाना था. सामने वाले छोर पर केएल राहुल मौजूद ही थे.

लेकिन उन्होंने सुंदर को भेज दिया, जो रन दौड़ नहीं पा रहे थे. उन्हें मुश्किल हो रही थी और ऐसे में जो बॉल स्केयर बाउंड्री और डीप की ओर जा रही थी, जिन पर 2-2 रन दौड़े जा सकते थे. वहां सिंगल ही मिल पा रहा था.यह गलत था क्योंकि इससे खिलाड़ी की चोट बढ़ सकती है. उसे जिस चोट से उबरने में सप्ताह 10 दिन लग सकते हैं तो चोट बिगड़ने के बाद उबरने का समय 20 दिन, 30 दिन या इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है.

टीम मैनेजमेंट को पहले दूसरे बल्लेबाज को आजमाना चाहिए था हां अगर वे फ्लॉप हो जाते तो अंत में फिर वॉशिंग्टन को भेजा जाना चाहिए था. इस मौके पर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए कोलकाता टेस्ट को भी याद दिलाया, जहां कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे उनकी गर्दन में खिंचाव आ गया था.

कैफ ने कहा, यह कम स्कोर वाला मैच था, जहां उन्हें बैटिंग पर भेजा जाता और अगर वह 20-30 रन भी बना देते तो नतीजा भारत के पक्ष में जा सकता था. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने तब उनकी चोट पर कोई जोखिम नहीं लिया और यहां सुंदर की चोट पर लिया. आखिर क्यों? यह मेरी नजर में गलती थी क्योंकि इससे चोट बिगड़ सकती है और उससे उबरने में ज्यादा वक्त लग सकता है.

