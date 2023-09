अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने एशिया कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 24 गेंद में अपना अर्धशतक जड़ दिया.

24 गेंद में नबी ने जड़ा अर्धशतक

मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ 32 गेंद में 65 रन की तूफानी पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने छह चौका और पांच छक्का लगाया. उन्होंने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ 51 गेंद में 80 रन की साझेदारी की. उन्होंने अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया. उन्होंने मुजीब उर रहमान को पीछे छोड़ा, जिन्होंने हाल ही में वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 26 गेंद में अर्धशतक बनाया था.