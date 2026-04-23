डोप टेस्ट में फंसा पाकिस्तान का ऑलराउंडर- लग सकता है आजीवन बैन- T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला

पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने ICC और PCB को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपना जवाब सौंप दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे.

Published date india.com Published: April 23, 2026 7:04 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mohammad Nawaz
मोहम्मद नवाज @ICC/x

पाकिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद बुरे फंस गए हैं. पाकिस्तान का यह खिलाड़ी इस साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लिए गए टेस्ट सैंपल में पॉजिटिव पाया गया है. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस संबंध में उनसे सवाल पूछा था. नवाज ने दोनों संस्थाओं को अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने जानबूझकर कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं लिया था.

पीसीबी के एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि नवाज ने जानबूझकर किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ या मौज-मस्ती के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से इनकार किया है. इस सूत्र ने दावा किया, ‘उन्होंने बताया है कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के लिए कुछ दवाएं ली थीं. लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लिया.’

नवाज की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पीसीबी ने इस पर एक जांच शुरू की थी. उनकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद टी20 ब्लास्ट में सरे से मिला उनका करार रद्द हो गया है. हालांकि उन्हें पीसीबी से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की इजाजत मिली हुई है क्योंकि अभी इस पर जांच हो रही है.

वर्ल्ड कप के दौरान अधिकारियों द्वारा किए गए डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद नवाज पर ड्रग्स के कथित इस्तेमाल को लेकर आईसीसी और पीसीबी की जांच चल रही है. इस बाएं हाथ के स्पिनर को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन ICC कुछ दिनों में पीसीबी को आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा.

अगर आईसीसी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो नवाज पर क्रिकेट से पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है. हालांकि बैन की अवधि इस पर बात निर्भर होगी कि उनके नमूने से जो प्रतिबंधित पदार्थ मिला है वह कौन सा है. ICC के नियमों के मुताबिक अगर वह इस मामले में दोषी पाए गए तो उनका यह प्रतिबंध इंटरनेशनल और घरेलू दोनों स्तर की क्रिकेट पर लागू होगा, जिसमें लीग क्रिकेट भी शामिल है.

बता दें 32 वर्षीय इस ऑलराउंडर ने साल 2016 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अब तक पाकिस्तान की ओर से 6 टेस्ट, 44 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 144 रन, वनडे में 538 और टी20I में 911 रन बनाए हैं. वह किसी भी फॉर्मेट में कोई शतक नहीं जमा पाए हैं. उनके नाम टेस्ट और टी20I में फिफ्टी भी नहीं है. वह सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में ही दो बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए. इस लेफ्टआर्म स्पिनर ने टेस्ट में 16, वनडे में 49 और टी20I 101 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.