Mohammad Rizwan Became 1st Overseas Player In Bbl To Be Retired Out

बिग बैश में मोहम्मद रिजवान की घनघोर बेइज्जती, रन नहीं लगे तो कप्तान ने किया मैदान से बाहर

पहली बार बिग बैश लीग में खेल रहे पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की सोमवार को घनघोर बेइज्जती हो गई. मेलबर्न रेनेगेड्स को जब उनसे तेज पारी की आस थी तो वह नाकाम हो रहे थे. ऐसे में उन्हें बैटिंग से ही वापस बुला लिया गया...

मोहम्मद रिजवान, बिग बैश लीग @X.com

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को घनघोर बेइज्जती हो गई. रिजवान यहां ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से सिडनी थंडर के खिलाफ खेलने उतरे थे. सिडनी थंडर ने रेनेगेड्स को सिडनी में खेले जा रहे इस मैच में पहले बैटिंग का न्योता दिया था. रिजवान को 10वें ओवर ही यहां बैटिंग पर भेजा गया था. वह 9 ओवरों तक क्रीज पर रहे और इस दौरान 23 बॉल खेलकर 26 रन ही बना पाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का ही शामिल था.

पारी का 18वां ओवर खत्म होते ही रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने उन्हें मैदान से वापस बाहर बुला लिया. रेनेगेड्स की टीम को यहां तेजी से रनो की दरकार थी, जिसमें रिजवान फेल हो रहे थे तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रिटायर्ड आउट होने का फैसला कर लिया. सोशल मीडिया पर रिजवान इसके बाद खूब ट्रोल हो रहे हैं.

Mohammad Rizwan became the first overseas player in the BBL to be retired out by the Melbourne Renegades for batting slow. He was playing at 26*(23) and not trying to hit for big runs just taking singles and doubles. Embarassing moment #MohammadRizwan #BBL15 #BBL2026 pic.twitter.com/qyhlPUEhAY — Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) January 12, 2026

रिजवान क्रीज पर 53 गेंदों तक मौजूद थे और इस दौरान रेनेगेड्स की टीम सिर्फ 77 रन ही जोड़ पाई. इस दौरान हसन खान (46) का योगदान अहम रहा, जिन्होंने 31 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 46 रन बनाए थे. वह पारी के 20वें ओवर में आउट हुए.

Muhammad Rizwan has been retired out by the Melbourne Renegades #BBL15 pic.twitter.com/AuTGoTIHqb — KFC Big Bash League (@BBL) January 12, 2026

रेनेगेड्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए. सिडनी थंडर की टीम ने यह मैच आसानी से जीत दर्ज कर है. इस मैच में बारिश ने दखल दी,जिसके चलते सिडनी को संशोधित लक्ष्य दिया गया और उसे 16 ओवर में 140 रन बनाने थे. सिडनी ने इसे 4 बॉल बाकी रहते 4 विकेट से अपने नाम कर लिया. सिडनी के लिए क्रिस ग्रीन (33*) और निक मेडिसन (30*) और कप्तान सैम बिलिंग्स (33) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

PAKISTAN#MOHAMMADRIZWAN https://t.co/olPJOFk6a1 — ANURAAG ॐ SHARMA (@7ANURAGSHARMA) January 12, 2026