VIDEO: मोहम्मद रिजवान का ग्लेन मैक्ग्रा के परिवार की महिलाओं के प्रति ये कैसा सम्मान? वीडियो वायरल

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया. इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली. मैच के बाद पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि वह चर्चा में छाए हुए हैं.

रिजवान का ग्लेन मैक्ग्रा के परिवार की महिलाओं के प्रति ये कैसा सम्मान?

दरअसल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पिंक टेस्ट मैच स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैक्ग्रा फाउंडेशन (McGrath Foundation) द्वारा आयोजित किया गया था. यह पहल मैक्ग्रा की पत्नी जेन के निधन के बाद शुरू की गई थी. जेन की 2008 में कैंसर से मौत हो गई थी और फिर उसके बाद कैंसर से लड़ने के लिए मैक्ग्रा फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी. SCG मैदान पर साल के पहले टेस्ट के तीसरे दिन दर्शकों से यह उम्मीद की जाती है कि वह गुलाबी रंग पहनकर आएं.

इस टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज रिज़वान ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा के परिवार की महिला सदस्यों से हाथ नहीं मिलाया. मैच के बाद वायरल वीडियो में पाकिस्तानी टीम को मैक्ग्रा के परिवार का अभिवादन करते और हाथ मिलाते देखा जा सकता है. लेकिन रिजवान ने ग्लेन मैक्ग्रा के परिवार की महिलाओं से हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

All Pakistan players shook hands with female members in Glenn McGrath’s family but Mohammad Rizwan didn’t 💯 #AUSvPAK pic.twitter.com/uxxCzcja8v

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 6, 2024