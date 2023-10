PAK vs NED: मोहम्मद रिजवान का मैदान पर नमाज पढ़ते वीडियो हुआ वायरल, जानें पूरा मामला

हैदराबाद: पाकिस्तान ने आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. उसने शुक्रवार, 6 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल स्टेडियम पर हुए मुकाबले में नीदरलैंड्स को आसानी से हरा दिया. पाकिस्तान ने इस मैच में 81 रन से जीत हासिल की. नीदरलैंड्स ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को 286 पर ऑल आउट कर दिया. पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई. हालांकि बल्लेबाजी में वह कुछ खास नहीं कर पाई. और 205 पर ऑल आउट हो गई. हालांकि एक समय पर उसका स्कोर दो विकेट पर 120 रन था लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट खोए.

इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रिजवान ने मैच के दौरान नमाज पढ़ी. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रिजवान के इस तरह मैदान पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया हो. भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भी रिजवान का नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था. वीडियो में कहा जा रहा है कि रिजवान ने मैच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ी. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है.

Mohammad Rizwan offered namaz during the #PAKvsNED match

He is here to play #CricketWorldCup2023 or propagate his religion ?@ICC @JayShah Religious activities should be prohibited on international tournament like this where players of other religion also taking part pic.twitter.com/moAgIvyxsc

— Kartik Vikram (@iamkartikvikram) October 6, 2023