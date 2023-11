मोहम्मद शमी की तारीफ में पीएम मोदी ने किया था खास पोस्ट, अब तेज गेंदबाज ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में एंट्री ली है. भारतीय टीम ने चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. भारत की इस जीत में विराट कोहली (117 रन) और श्रेयस अय्यर (105 रन) के शतक के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का बड़ा योगदान रहा. मोहम्मद शमी ने इस मैच में सात विकेट चटकाए. विश्व कप में सात विकेट लेने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज बने. शमी की गेंदबाजी की जमकर तारीफ हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी सहित प्रमुख हस्तियों ने शमी की प्रशंसा की है. मोहम्मद शमी के लिए प्रधानमंत्री ने एक खास पोस्ट शेयर किया था, जिस पर तेज गेंदबाज शमी ने अब रिएक्ट किया है.

पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा था, आज का सेमीफ़ाइनल शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी खास हो गया है. मोहम्मद शमी की विश्व कप 2023 में यह गेंदबाजी क्रिकेट प्रेमी भूल नहीं सकेंगे और इसे कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. वेल प्लेड शमी.

मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर. उन्होंने इसके साथ दिल और तिरंगे झंडे की इमोजी भी बनाई है.

Thank you so much sir ❤️❤️ @narendramodi https://t.co/GGRmVBAErX

— (@MdShami11) November 15, 2023