Mohammad Siraj vs Litton Das: सिराज ने लिटन दास की स्लेजिंग का ऐसे लिया बदला, विराट कोहली का भी रिएक्शन वायरल

भारत और बांग्लादेश (ND Vs BAN, 1st Test) के बीच चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मेजबान टीम के बल्लेबाज लिटन दास को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से पंगा लेना भारी पड़ गया. भारत ने पुजारा, अय्यर और अश्विन के अर्धशतक के दम पर पहली पारी में 404 रनों का स्कोर खड़ा किया.

जवाब में बांग्लादेश ने 39 रन के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए.लिटन दास के रुप में बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा. इस दौरान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. सिराज जब 14वां ओवर फेंकने आए तो स्ट्राइक पर लिटन दास खड़े थे.

पहली गेंद डॉट रही जिसके बाद सिराज ने कुछ कहा जो लिटन को पसंद नहीं आया.इसके बाद लिटन गेंदबाज सिराज की तरफ आए लेकिन अंपायर ने बीच में आकर मामलां शांत करा दिया. हालांकि अगली ही गेंद पर सिराज ने लिटन को आउट कर दास से बदला ले लिया.

सिराज ने जिस गेंद पर लिटन को पवेलियन की राह दिखाई वो 141 किलोमीटर की रफ्तार वाली गुड लेंथ की गेंद थी. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़कर अंदर आई, लिटन हल्के हाथों से उसे रोक रहे थे लेकिन गेंद में उछाल कम था और वो बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद स्टंप्स की ओर चली गई और इस तरह लिटन का विकेट उखड़ गया.

सिराज और लिटन के बीच थोड़ी कहा-सुनी चल रही थी तो कोहली भी अपने साथी खिलाड़ी का साथ देते नजर आए. लिटन जैसे ही आउट हुए तो सिराज लिटन को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते नजर आए. वहीं, विराट कोहली बांग्लादेश दर्शकों की तरफ इशारा करते हुए ये कहते नजर आए कि शोर नहीं आ रहा है.